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Запад попытался «заткнуть рты» жителям Донбасса и освобожденных территорий — Памфилова

Глава ЦИК РФ Памфилова: западная «элита» пытается «заткнуть рты» жителям Донбасса

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Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях пройдут непростых условиях, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова в обращении к избиркомам этих регионов. Она подчеркнула, что западная «элита» пытается заставить замолчать жителей Донбасса и освобожденных территорий.

«Избирательным комиссиям на вашей родной земле предстоит провести голосование в сложнейших условиях, когда прогнившая „элита“ русофобского Запада пытается заткнуть вам рты, убедить мир в том, что вас не существует. И чем сильнее они стараются, тем очевиднее, что сделать этого не получится», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК России.

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Памфилова отметила, что, несмотря на выпавшие испытания, избиркомы народных республик и областей уверенно идут к поставленной цели. ЦИК РФ направил представителей российской избирательной системы для наблюдения за голосованием.

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Беженцы из Донбасса и освобожденных территорий, оказавшиеся в России, также смогут проголосовать, заверила Памфилова.

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