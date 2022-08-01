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    01 августа 2022, 04:36

    Запад заморозил диалог с Россией по борьбе с терроризмом — МИД

    МИД России: ЕС и США заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом

    Юлия Шелковенко

    Евросоюз и США под надуманным предлогом перестали вести переговоры с Москвой по борьбе с терроризмом, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин. Его слова передало РИА «Новости».

    Запад заморозил диалог с Россией по борьбе с терроризмом — МИД

    «Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — пояснил дипломат.

    По словам Тарабрина, Вашингтон приостановил профильные встречи, которые до этого проводились регулярно. Аналогичная ситуация сложилась и с ЕС. Последний раунд консультаций был осенью 2019 года.

    Представитель МИД РФ подчеркнул, что Запад не готов к диалогу в силу «фобий и искаженных представлений о равноправии». Однако это уже не проблема Москвы, подытожил Тарабрин.

    Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Косово. Она отметила, что в эскалации виноваты США, которые пытаются втянуть в конфликт Сербию.