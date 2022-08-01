Евросоюз и США под надуманным предлогом перестали вести переговоры с Москвой по борьбе с терроризмом, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин. Его слова передало РИА «Новости».

«Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — пояснил дипломат.

По словам Тарабрина, Вашингтон приостановил профильные встречи, которые до этого проводились регулярно. Аналогичная ситуация сложилась и с ЕС. Последний раунд консультаций был осенью 2019 года.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что Запад не готов к диалогу в силу «фобий и искаженных представлений о равноправии». Однако это уже не проблема Москвы, подытожил Тарабрин.

Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Косово. Она отметила, что в эскалации виноваты США, которые пытаются втянуть в конфликт Сербию.