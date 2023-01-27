Власть 27 января 2023, 05:37 Запад захотел восстановить колониализм в Африке — Лавров Лавров обвинил США и Европу в желании вновь сделать Африку зависимой РИА «Новости»

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В Африку регулярно приезжают делегации США и Европы, с завидным постоянством требуя отказаться от сотрудничества с Россией. Им нужно это, чтобы снова сделать черный континент колониальным, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

«Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня», — пояснил российский дипломат.

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По словам Лаврова, американские и европейские СМИ искажают информацию о его африканском турне. Они пытаются рисовать выгодную для Запада картинку.

Ранее Лавров встретился с коллегой из Эритреи. Участники переговоров обсудили широкий круг вопросов, в том числе экономическое сотрудничество. Речь шла об использовании логистических возможностей порта и аэропорта Массауа. Глава министерства считает это перспективным направлением.