Власть 15 сентября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Запад выберет новых жертв для гибридных экспериментов после Украины Захарова уличила страны Запада в использовании гибридных технологий в странах с ресурсами Пресс-служба офиса президента Украины

Читать 360tv в

Кураторы коллективного Запада проводят целенаправленное уничтожение Украины, прикрываясь обещаниями отвести ее в светлое будущее. Жертвами этого гибридного эксперимента уже стали многие люди. На Украине страны Запада не остановятся. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Следующими целями дипломат назвала страны, обеспеченные богатыми природными ресурсами.

Реклама

«Кто следующий? В каком регионе мира вот так, используя гибридные технологии, Вашингтон и сателлиты по НАТО будут проводить еще свои эксперименты? Там, где есть ресурсы: нефть, газ, золото, чистая вода, — где есть то, что им необходимо для пополнения своих резервов», — заявила Захарова.

Реклама

Как напомнили «Известия», ранее представитель МИД заявила, что цель США — полная дестабилизация Евразии, которая уже приготовилась к переходу в новую цивилизационную эпоху, взяв из прошлого все самое лучшее и накопив достаточное количество ресурсов.

0 0 0 0 0 0