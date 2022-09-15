Запад выберет новых жертв для гибридных экспериментов после Украины | 360°

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Запад выберет новых жертв для гибридных экспериментов после Украины

Захарова уличила страны Запада в использовании гибридных технологий в странах с ресурсами

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Кураторы коллективного Запада проводят целенаправленное уничтожение Украины, прикрываясь обещаниями отвести ее в светлое будущее. Жертвами этого гибридного эксперимента уже стали многие люди. На Украине страны Запада не остановятся. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Следующими целями дипломат назвала страны, обеспеченные богатыми природными ресурсами.

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«Кто следующий? В каком регионе мира вот так, используя гибридные технологии, Вашингтон и сателлиты по НАТО будут проводить еще свои эксперименты? Там, где есть ресурсы: нефть, газ, золото, чистая вода, — где есть то, что им необходимо для пополнения своих резервов», — заявила Захарова.

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Как напомнили «Известия», ранее представитель МИД заявила, что цель США — полная дестабилизация Евразии, которая уже приготовилась к переходу в новую цивилизационную эпоху, взяв из прошлого все самое лучшее и накопив достаточное количество ресурсов.

Мария Захарова

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