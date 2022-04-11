Запад всеми силами старается довести Россию до дефолта, заявил Силуанов
Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что Запад пытается довести Россию до дефолта
Западные страны пытаются нанести ущерб репутации России как надежного заемщика, поэтому предпринимает попытки довести страну до дефолта. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям» обрисовал текущую ситуацию на финансовом мировом рынке.
«Сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт», — заявил министр.
Запад предпринимает ряд действий, чтобы ограничить активность российских предпринимателей, нанести ущерб экономике и имиджу страны. Несмотря на блокировку валютных счетов и резервов ЦБ, Россия сделала все, чтобы погасить внешние долговые обязательства в рублях. При этом иностранные держатели облигаций смогут конвертировать рубли в валюту только при условии разморозки валютных счетов РФ.
«Если ведется экономическая и финансовая война против нашей страны, мы вынуждены реагировать, тем не менее выполняя все свои обязательства. Если нам не дают это сделать в валюте, мы делаем это в рублях», — подчеркнул глава ведомства.