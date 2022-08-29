Западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым. Слова главы государства привел ТАСС.

Глава ФАДН выразил мнение, что «оппоненты [России] на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику».

Ранее президент Владимир Путин внес изменения в Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года. В новую редакцию включили целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер.

Стратегию дополнили определениями основных понятий: государственная национальная политика, гражданское единство, российская нация, межнациональные (межэтнические) отношения и другими. Определения выработал научный совет Российской академии наук по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.

В документе отражены уже достигнутые результаты в обеспечении межнационального мира и согласия в стране, новые вызовы и угрозы в сфере реализации государственной национальной политики. Кроме того, уточнены инструменты и механизмы реализации обновленной стратегии.