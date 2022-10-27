Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение | 360°

Важное 27 октября 2022, 17:26 Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение Президент Путин: страны Запад всегда действуют на обострение

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Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заметил, что подобная тактика стала для уже обыденной.

«Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Они всегда играют на обострение, ничего нового здесь нет», — отметил глава государства.

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Он обратил внимание на разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизацию мирового продовольственного и энергетического рынков.

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«Последнее, конечно, было сделано не специально. Здесь нет никаких сомнений, а в силу ряда системных ошибок. Вот как раз тех западных властей, о которых я упоминал», — подчеркнул президент.

Он напомнил об уничтожении общеевропейских газопроводов, назвав этот факт «запредельной вещью».

«Это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий», — сказал Путин.

По его словам, на площадке валдайского клуба уже не раз говорилось о серьезных сдвигах, которые происходят, рисках, подмене международного права так называемыми правилами, непонятно кем придуманными.

«На чем основаны эти правила, что внутри этих правил? Есть попытка просто, чтобы власть предержащие могли жить вообще без всяких правил. Вот эти правила, о которых постоянно, как говорят в народе, талдычат», — уточнил глава государства.

Путин обратил внимание, что ценность валдайского клуба в оценках и прогнозах, которые звучат на площадке.