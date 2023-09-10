10 сентября 2023, 20:38
Запад усилил активность спецслужб к выборам президента России
Депутат Пискарев: Запад активизировал работу спецслужб к выборам президента РФ
Западные страны усилили работу спецслужб и агентов влияния перед президентскими выборами в России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в информационном центре ЦИК РФ.
«Запад усиленно готовится к нашим президентским выборам, активизирована деятельность и спецслужб, и агентов влияния. Надо быть готовым к крупным провокациям», — отметил Пискарев.
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По его словам, страны НАТО стали чаще применять методы запугивания, организовывать диверсии и политические убийства. Все экстремистские и террористические действия Запада сопровождаются информационными кампаниями, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в России. Пискарев заверил, что все действия Запада не останутся без ответа.
Украинские боевики разрушили беспилотниками избирательный участок в Запорожской области в преддверии последнего дня голосования. Председатель ЦИК России Эдда Памфилова назвала это террористическим актом устрашения.
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