Власть 10 сентября 2023, 20:38 Запад усилил активность спецслужб к выборам президента России Депутат Пискарев: Запад активизировал работу спецслужб к выборам президента РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны усилили работу спецслужб и агентов влияния перед президентскими выборами в России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в информационном центре ЦИК РФ.

«Запад усиленно готовится к нашим президентским выборам, активизирована деятельность и спецслужб, и агентов влияния. Надо быть готовым к крупным провокациям», — отметил Пискарев.

Реклама

По его словам, страны НАТО стали чаще применять методы запугивания, организовывать диверсии и политические убийства. Все экстремистские и террористические действия Запада сопровождаются информационными кампаниями, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в России. Пискарев заверил, что все действия Запада не останутся без ответа.

Украинские боевики разрушили беспилотниками избирательный участок в Запорожской области в преддверии последнего дня голосования. Председатель ЦИК России Эдда Памфилова назвала это террористическим актом устрашения.