Власть 19 января 2023, 17:05 Запад упрекнули в грубом давлении на Россию Премьер-министр Мишустин: давление Запада открыло России новые возможности РИА «Новости»

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Запад оказывает грубое давление на Россию, однако благодаря этому перед страной открылись и новые возможности. Об этом на Российско-туркменском бизнес-форуме сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написал ТАСС.

«На Россию и тех, кто хочет развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, идет сильное грубое давление. Однако это не только период для больших вызовов, перед Россией открылись большие возможности», — сказал он.

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Мишустин отметил, что Россия сможет укрепить свой технологический, финансовый и экономический суверенитет.

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«Прошлый год ясно показал, что Россия справляется с новыми вызовами, а перед гражданами в полном объеме исполняются все социальные обязательства», — добавил он.

Премьер-министр сказал, что страна также рассматривает вероятность упрощения визового режима и таможенного контроля для развития торговли с Туркменией.

Ранее Мишустин призвал ФОМС четко выполнять все обязательства перед жителями новых регионов России.