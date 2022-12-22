Власть 22 декабря 2022, 20:14 Запад уличили в желании настроить российский бизнес против государства Путин: санкционной политикой Запад пытается настроить российский бизнес против государства Pxhere

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Западные страны пытаются с помощью своей санкционной политики настроить представителей российского бизнеса против государства. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Госсовета.

«Всех под санкции поставили, западные, прозападные или не прозападные — всех под одну гребенку. Для чего? Для того, чтобы восстановить бизнес против государства», — сказал он.

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Путин отметил, что живущие и зарабатывающие в России люди «должны жить интересами государства». Работа бизнеса шла на пользу стран, добавил он.

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Российский лидер анонсировал введение ответных мер на потолок цен на нефть. Он отметил, что подпишет соответствующий указ 26–27 декабря. По его словам, решение о введении предельной цены на российское сырье — попытка внедрить в мировую экономику нерыночные инструменты. Из-за этой меры стоимость нефти может «взлететь до небес».

Власти Соединенных Штатов 5 декабря опубликовали документ, согласно которому установили потолок на сырье в 60 долларов за баррель. Евросоюз поддержал такое ограничение.