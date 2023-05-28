28 мая 2023, 13:19
Запад уличили в войне против России по всем фронтам
Песков заявил, что Запад ведет войну против России по всем фронтам
Страны Запада во всех сферах фактически ведут войну против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«В более широком смысле идет война», — констатировал пресс-секретарь Путина.
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По словам Пескова, западные страны развязали войну в сфере экономики, межгосударственной в отношении собственности
Представитель Кремля обратил внимание, что США и ЕС посягают даже на то, что раньше казалось святым.
«Эти „незыблемые“ основы рушатся под ногами <…> не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада», — подчеркнул Песков.
Он обратил внимание, что в этих сложных условиях Россия должна сохранять трезвость мышления и делать то, что в интересах страны. Песков призвал быть жесткими и реагировать на неприемлемые моменты со стороны оппонентов.
Ранее Пеков заявил, что поставки Западом оружия ВСУ растянут конфликт во времени.
Кремль
Дмитрий Песков
Россия
Запад
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