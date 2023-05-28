Власть 28 мая 2023, 13:19 Запад уличили в войне против России по всем фронтам Песков заявил, что Запад ведет войну против России по всем фронтам РИА «Новости»

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Страны Запада во всех сферах фактически ведут войну против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«В более широком смысле идет война», — констатировал пресс-секретарь Путина.

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По словам Пескова, западные страны развязали войну в сфере экономики, межгосударственной в отношении собственности

Представитель Кремля обратил внимание, что США и ЕС посягают даже на то, что раньше казалось святым.

«Эти „незыблемые“ основы рушатся под ногами <…> не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что в этих сложных условиях Россия должна сохранять трезвость мышления и делать то, что в интересах страны. Песков призвал быть жесткими и реагировать на неприемлемые моменты со стороны оппонентов.

Ранее Пеков заявил, что поставки Западом оружия ВСУ растянут конфликт во времени.