Запад уличили в расшатывании отношений между странами СНГ

Запад активно пытается расшатать обстановку внутри стран СНГ. Такое заявление сделал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

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«Традиционным инструментом для такого вмешательства <…> являются иностранные и международные неправительственные организации», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

Также Бортников отметил, что в странах СНГ молодым людям пытаются привить экстремистскую идеологию. Это делается во время проповедей и лекций в нелегальных религиозных учреждениях. По его словам, такая опасная информация находится в открытом доступе в интернете. Кроме того, бандиты создают закрытые сетевые сообщества. В них они занимаются дистанционным обучением террористов-одиночек.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объединение большинства бывших республик Советского Союза. Содружество создали руководители России, Белоруссии и Украины в конце 1991 года. Сейчас в СНГ входят Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Грузия покинула объединение в 2009-м. Спорным статусом обладает и Украина.