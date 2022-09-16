Запад уличили в привычке жить за чужой счет | 360°

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Запад уличили в привычке жить за чужой счет

Путин заявил об оставшейся с времен колоний привычке у стран Запада жить за чужой счет

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Бывшие колониальные державы Европы сохранили старую привычку жить за чужой счет. Как сообщило РИА «Новости», об этом на пресс-конференции в ходе саммита глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что большая часть зерна из украинских портов направилась в страны Европы, оставив беднейшие страны мира без помощи.

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«Они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Привыкли жить за чужой счет. И до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике», — заявил Путин.

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Президент России отметил прагматичный подход к зерновой сделке компаний из США. Власти стран первыми сняли ограничения, но вывозить начали только продукцию, которая принадлежит их фирмам.

«Когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете кто вывозит? Американские компании, они собственники этого зерна в основном, в значительной части», — подчеркнул Путин.

Российский лидер заметил, что украинские власти продали часть земель американским предпринимателям, которые вырастили зерно и приступили к его вывозу.

Владимир Путин

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