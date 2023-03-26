Власть 26 марта 2023, 20:27 Запад уличили в пресечении красных и бордовых линий Путин назвал Запад зачинщиком и подстрекателем конфликта на Украине Сайт президента Украины

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Страны Запада перешли все «красные линии» и несколько бордовых. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин. Он прокомментировал геополитическую обстановку в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Корреспондент спросил главу России, считается ли военная помощь Украине со стороны Запада пересечением не только красных, но и бордовых линий.

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«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота», — заявил Путин.

Он напомнил, что неоднократно указывал на некорректность действий Запада.

«Можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело — самой Украины», — добавил глава России.

По его словам, проблемы на территории восточноевропейской страны начались с вооруженного конституционного переворота. Представители России в это время были вынуждены защитить население сначала Крыма, а затем и Донбасса.

Также он напомнил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны настроены на абсолютно другое развитие событий, поэтому наращивают поставки боеприпасов на нужды ВСУ.