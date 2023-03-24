Власть 24 марта 2023, 08:55 Запад уличили в ненависти к обычным россиянам Медведев: Запад борется с обычными гражданами России Moscow passers-by

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Санкции Запада направлены не на российское правительство, а на обычных граждан. Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал один из вопросов, заданных в рамках большого интервью СМИ и пользователям соцсети ВКонтакте.

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Медведев заявил, что именно действия Запада повысили цены на товары в РФ, привели к блокировке карт и ограничили россиян в поездках по миру.

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«Западный мир борется с гражданами нашей страны, западный мир ненавидит граждан нашей страны, это каждый должен понимать», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, этот фактор является абсолютно очевидным. Также Медведев сказал, что такую ненависть к россиянам прощать нельзя.

По его мнению, в санкциях против РФ отражено двуличие Запада. Он отметил, что на словах рестрикции направлены на правителей России. Но на деле эти санкции наказывают обычных граждан РФ.

Также Медведев добавил, что простые россияне не участвуют в политике напрямую, и даже могут иметь разное отношение к происходящему.