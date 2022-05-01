Запад фактически украл у России более 300 миллиардов долларов. Большую часть суммы составляли деньги, полученные за поставки нефти и газа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить: у нас украли деньги, более 300 миллиардов долларов. Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», — сказал министр в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Он добавил, что российские власти больше не будут позволять Западу придерживаться воровских привычек. По словам Лаврова, подобное воровство стало возможным из-за того, что ПАО «Газпром» приходится хранить деньги на своих счетах в западных банках.

«Захотели „наказать“ Россию. Сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят. Вот в чем причина», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

При этом он задался вопросом, почему никто из журналистов не говорит о реальном положении дел.