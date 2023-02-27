Власть 27 февраля 2023, 00:08 Запад толкал Россию в пропасть, заботясь о своих шкурных интересах — Медведев Замглавы Совбеза Медведев: Запад толкал Россию в пропасть, заботясь о своих интересах РИА «Новости»

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Запад толкал Россию в пропасть, а все разговоры о равном партнерстве велись лишь для отвода глаз. Об этом в статье для «Известий» заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил о том, что в 2022 году россияне отмечали юбилей — 100-летие образования СССР. По его мнению, прошлогодние события «зародились еще три десятилетия назад» — трагедия, которая разворачивается на Украине сегодня, берет свое начало в конце XX века, когда произошел крах Советского Союз.

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Медведев отметил, что на распад СССР Запад смотрел свысока, думая лишь о том, как удовлетворить свои «шкурные интересы».

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«И всеми силами продолжая толкать нашу страну в пропасть для полного устранения своего давнего конкурента. Все благостные разговоры о равном партнерстве, дивном новом мире без разделительных линий и прочей прекраснодушной белиберде велись только для отвода глаз», — написал Медведев.

По его словам, Россия ценой неимоверных усилий смогла преодолеть трудные времена и заставила считаться с собой на международном уровне.

«Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира», — заключил замглавы Совбеза.