09 декабря 2022, 11:18
Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки — Путин
Президент Путин: конфликт разрастается в мире из-за попыток Запада сохранить доминирование
Конфликтный потенциал в мире растет из-за попыток Запада сохранить любыми средствами свое доминирование. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.
«Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование», — заявил российский лидер.
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Российский лидер убежден, что Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение обстановки в мире.
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Путин обратил внимание, что США и их союзники заточены на силовой фактор, они разрушили архитектуру стратегической стабильности и агрессивно расширяют географию экспансии НАТО.
По словам президента, для блокировки альтернативных моделей развития стран США применяют незаконные рестрикции, используют технологии цветных революций и разжигают военные конфликты.
Ранее Путин заявил, что Запад превратил Украину колонию.
Владимир Путин
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