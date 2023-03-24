Власть 24 марта 2023, 02:59 Запад решил отыграться на жителях Калининграда, но за это придется ответить — МИД РФ Представитель МИД Кобринец: Запад ответит за попытку отыграться на жителях Калининграда

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Запад видит, что санкционная политика против России не работает и пытается отыграться на жителях Калининградской области. Об этом ТАСС заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Дипломат подчеркнул, что за эти действия западным странам придется ответить.

«Видя такие провальные последствия своей близорукой политики, западники пытаются отыгрываться на простых гражданах России. Особенно усердствуют в отношении жителей Калининградской области», — заявил он.

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Дипломат пояснил, что Литва по-прежнему блокирует поставки социально значимых товаров и предметов первой необходимости в этот регион.

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Сегодня товары, попавшие под санкции ЕС, ввозить в Калининград через Литву можно только по железной дороге и только по квотам, которые не превышают средние значения за последние три года. Ввозить санкционное продовольствие автотранспортом нельзя вовсе. Ограничения ввели летом прошлого года,

Такие действия могут угрожать жизнеобеспечению Калининградской области, заявил Кобринец. По его словам, причастным к этому рано или поздно придется ответить.