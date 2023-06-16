Власть 16 июня 2023, 22:15 Запад развязал против России геополитическую войну — Лавров Глава МИД Лавров: Запад развязал против РФ геополитическую войну, чтобы убрать конкурентов РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что Запад развязал против России геополитическую войну. Ее цель — убрать конкурентов, отметил глава ведомства.

«Сама по себе война, развязанная против нас, это геополитическая война… Убирают конкурентов», — заявил Лавров.

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Он добавил, что Россия именно так рассматривает нынешнюю ситуацию. И развязка ее может быть только с учетом того, что это геополитический конфликт, подчеркнул российский министр.

Запад пытается удержать свое положение гегемона, но эта попытка провалилась, отметил Лавров. Запад на нынешнем историческом этапе потерял Россию, потому что не был готов к равноправному взаимодействию. Министр подчеркнул, что не питает надежды на восстановление отношений между Россией и Западом в ближайшее время. Россия должна сама гарантировать свою безопасность, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.