Важное 06 октября 2022, 11:58 Поделиться Telegram

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Viber Запад расценил вхождение новых территорий в Россию как повод для эскалации — Мишустин Премьер Мишустин: Запад после референдумов в Донбассе усилил прессинг на Россию

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Западные страны посчитали вхождение новых регионов в состав России поводом для усиления прессинга. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в состав России вошли регионы, «жители которых духовно и культурно всегда оставались с нашей страной». По его словам, за то, чтобы стать частью РФ, на референдумах проголосовали большинство людей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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«Это историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада», — подчеркнул глава российского правительства во время выступления на пленарном заседании II Каспийского экономического форума. Его процитировал ТАСС.

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Он отметил, что для России неприемлем язык ультиматумов.

«Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что России пока придется работать в условиях турбулентности глобальной экономики, а также во время геостратегической напряженности.

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