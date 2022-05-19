Запад увлекся «тщетными потугами сломать хребет российской экономики», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности по теме продовольственного кризиса. Его слова процитировал ТАСС.

Представитель западных стран на заседании не сказали о незаконных экономических санкциях, принятых в одностороннем порядке, которые «удушают целый ряд государств», отметил Небензя.

«Правда же, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало сломать хребет российской экономики, изолировать нашу страну», — подчеркнул постпред России в ООН.

Небензя отметил, что Россия не может ничего сделать с «вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги» и напомнил о разрушительных последствиях санкций для экономик стран Евросоюза. Постпред РФ подчеркнул, что за эти действия западные власти будут отвечать перед собственным народом.

Обвинения Запада в том, что Россия повинна в мировом продовольственном кризисе, Небензя назвал «складной, но лукавой картиной». Ситуация с продуктами питания начала осложняться давно, и причины тому — политизация энергетического сотрудничества и резкие попытки перейти на зеленую энергетику.