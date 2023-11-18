Власть 18 ноября 2023, 14:33 Запад продолжит искать варианты давления на Россию — Песков Песков заявил, что Запад мучается из-за бесполезности санкций против России Vladimir Baranov/Global Look Press

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Запад продолжить искать варианты давления на Россию, спрогнозировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привел журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Способны западники на многое, циничны, не гнушаются ничем. То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, — это очевидно, это факт», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он добавил, что западные страны «мучаются» из-за того, что санкции не ударили по России так, как предполагалось. Россия даже ухитрилась извлечь из них выгоду, с улыбкой заметил Песков. Он пошутил: пока гром грянет, мужик не перекрестится — «гром грянул, и мы взяли и перекрестились».

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что по итогам года рост российской экономики превысит 3%, хотя прогнозировался всего на уровне 2,5–2,8%. За последний месяц показатель составил 5,5%. Об экономической ситуации в странах Европы Путин говорить не стал, отметив, что это будет смотреться как хвастовство и зазнайство.