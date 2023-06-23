Власть 23 июня 2023, 09:50 Запад продолжил искать способы для нанесения России максимального ущерба — Рябков Замглавы МИД Рябков: «самолетная коалиция» хочет нанести России и ее силам СВО ущерб РИА «Новости»

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«Самолетная коалиция» Запада продолжает искать варианты, как можно было бы нанести России и участвующим в спецоперации бойцам максимальный урон. Такое заявление в комментарии ТАСС сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Так называемая самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести нам и нашим силам, принимающим участие в СВО, максимальный урон, продолжается линия, о которой мы говорили многократно, на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины и украинцев», — сказал он.

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Рябков подчеркнул, что западные страны не добьются в этом успеха. Дипломат напомнил, что российские власти не ставят никаких других задач в рамках спецоперации кроме тех, о которых изначально заявили.

Также он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. По словам замглавы МИД, украинский лидер в очередной раз хочет очернить РФ и попытаться скрыть собственные преступления.