Власть 26 июня 2023, 18:25 Запад превратил кризис на Украине в мировой — МИД России МИД России: кризис на Украине стараниями Запада приобрел мировой масштаб РИА «Новости»

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Страны Запада выбрали Украину в качестве плацдарма вооруженной борьбы против России, превратив ее в новую международную террористическую ячейку. Об этом заявили в МИД РФ.

«Стараниями Вашингтона, Лондона и их сателлитов кризис обрел глобальное геополитическое измерение, проявляясь не только в Европе и США, но и в других регионах», — указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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В МИД подчеркнули, что коллективный Запад приносит в жертву перспективы универсального сотрудничества в различных сферах в угоду своим колониальным амбициям. Кроме того, стараясь сохранить гегемонию, пытается превратить работу международных структур в инструмент давления на Россию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что западные страны одержимы осознанием уверенности в собственной правоте и сохранением гегемонии на международной арене. Он подчеркнул, что устанавливаемые Западом правила подрывают международное право. При этом такая тенденция прослеживается в разных областях международной повестки.