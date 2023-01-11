Власть 11 января 2023, 02:18 Запад предупредили о ловушке с поставкой вооружения Украине Сенатор Пушков: Запад загоняет себя в ловушку из-за военной помощи Украине Википедия

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Поставляя вооружение Украине, Запад сам загоняет себя в ловушку, лишая возможности маневрировать. Такое мнение высказал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал степень «политической самоидентификации» правящих элит западных стран.

Запад придерживается позиции дальнейшего усиления военной поддержки киевского режима, отметил Пушков. Поражение Украины западные политики готовы рассматривать как собственное.

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«Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления», — заявил сенатор.

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Каждый шаг Запада по усилению военной мощи Украины ведет к эскалации конфликта, подчеркнул Пушков.

Поставки западного вооружения на Украину серьезно сказались на обороноспособности стран НАТО. Украина истощила арсеналы союзников, считает автор Telegram-канала «Голос Мордора». ВСУ большими партиями поставляют устаревшую технику, а более новую дают лишь в «гомеопатических дозах», чтобы не обескровливать собственные армии.