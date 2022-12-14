14 декабря 2022, 23:28
Запад поставил Европу на грань конфронтации — Небензя
Небензя: Запад поставил Европу в ситуацию, от которой может полыхнуть мир
Запад, дав НАТО абсолютное право на расширение, поставил Европу на грань конфронтации. Из-за этого может полыхнуть весь мир, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».
«Очевидно, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Развилка ясна: либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила, либо это будет демократичный <…> мир», — пояснил российский дипломат.
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Однако второй вариант не нравится представителям «отживающей» свое системы. В итоге они пытаются возродить однополярную модель, подчеркнул Небензя.
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По словам постпреда, украинский конфликт является одним из элементов глобального кризиса. Его предпосылки формировались давно. Запад просто не желает вести с Россией осмысленный диалог, поскольку надеется на ее истощение, подытожил Небензя.
Ранее в Белом доме заявили, что продолжат изучать идею создания трибунала из-за спецоперации ВС России на Украине.
США
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