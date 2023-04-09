Власть 09 апреля 2023, 02:44 Запад попытался слепить образ жертвы из подозреваемой в убийстве Татарского — Захарова Представитель МИД Захарова: из Треповой Запад пытается лепить жертву, оправдывая терроризм РИА «Новости»

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Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского вызывает у Запада больше жалости, из Дарьи Треповой пытаются слепить образ жертвы. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

За шесть дней, прошедших с момента взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Татарский и пострадало более 40 человек, никто из западных «радетелей» за безопасность журналистов не выразил элементарного сострадания к пострадавшим и не осудил жестокое деяние.

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«Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы», — заявила Захарова

Представитель МИД отметила, что некоторые заявления можно квалифицировать как публичное оправдание терроризма.

«Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. <…> Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества», — подчеркнула Захарова.

Политик напомнила о молчании Запада по поводу убийства Дарьи Дугиной, Олега Клокова и Владлена Татарского. Она отметила, что следующим шагом станет оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов.