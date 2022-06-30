В настоящее время в мире при поощрении Запада отмечаются попытки возрождения «человеконенавистнической» идеологии. Об этом заявил во время выступления на вручении «Книги памяти» в филиале РГСУ в Минске министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Текст заявления размещен на сайте российского МИД.

«Подобные [человеконенавистнические] идеологии сейчас пытаются активно возрождать при поощрении наших западных „коллег“», — сказал он.

Российский дипломат также отметил, что проект «Книга памяти» представляет собой очередной вклад в увековечивание подвига и создание условий, «которые безальтернативно обеспечат <...> воспитание молодого поколения в духе преданности своей Родине, идеалам гуманизма и недопустимости возрождения человеконенавистнических идеологий».

Лавров подчеркнул, то такие проекты, как «Бессмертный полк» и «Книга памяти» заслуживают поддержки, которую российское руководство продолжает оказывать.