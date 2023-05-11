Власть 11 мая 2023, 15:25 Запад подталкивает свое общество к одобрению ударов по российским регионам — Старовойт Губернатор Старовойт: Запад хочет легализовать удары по России в глазах своего общества РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатор Курской области Роман Старовойт ознакомился с комментарием американского генерала, который поддержал атаки ВСУ на Курскую, Воронежскую и Белгородскую области. В ответ политик заявил, что таким образом западные страны пытаются подготовить общественное мнение к возможности легализации ударов по территории России. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Мы понимаем, что в ближайшее время попытки атак украинских беспилотников увеличатся. Сейчас поэтому идет подготовка общественного мнения в странах Запада для того, чтобы легитимизировать удары по мирным территориям», — заявил Старовойт.

Реклама

Он добавил, что официальные представители США недавно выступали против ведения боевых действий за пределами Украины. По его словам, сейчас американцы из-за неудач украинской армии на фронте «пытаются оправдать военными интересами удары по мирным российским областям».

Глава Курской области призвал жителей и гостей региона оставаться бдительными, а также сообщать по телефону 112 обо всех дронах. Ранее, 11 мая, ВСУ атаковали поселок Теткино в Курской области.