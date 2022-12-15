Власть 15 декабря 2022, 23:18 Запад подсадил Украину на кредитную иглу, заявили в Донецке Лидер движения «Донецкая Республика» Муратов: Запад подсадил Украину на кредитную иглу freepik

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Запад подсадил Украину на «кредитную иглу», чтобы завладеть с ее помощью российскими ресурсами. Такое мнение РИА «Новости» выразил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Долгие годы он (Запад — прим. ред.) вливает в нее огромные деньги для спонсирования нацистского киевского режима ровно с той же целью, с какой взращивал Гитлера, — поработить Россию, завладеть ее природными и человеческими ресурсами», — сказала Муратов.

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Ранее Еврокомиссия рассказала о запланированных на 2023 год объемах помощи Украине. Страна будет получать по 1,5 миллиарда евро в месяц. То есть, за год ЕС выделит украинцам 18 миллиардов евро.

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Эта помощь по сути представляет из себя кредиты с льготными условиями. Срок погашения до 35 лет. Однако первые 10 лет будет действовать отсрочка. Платить по займам нужно будет с 2033 года.

Всего Евросоюз за восемь последних лет направил на Украину более 90 миллиардов евро.