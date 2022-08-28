Западные страны подменили дипломатию односторонними санкциями, Движение неприсоединение выступает против такой политики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального проекта. Его слова опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Он (Запад — прим. ред.) только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией», — заявил Лавров.

Российский министр указал, что в одной из последних инициатив участники Движения неприсоединения признали неприемлемость односторонних санкций в международной практике. Также у Движения есть резолюция, призывающая к формированию справедливого демократического миропорядка. В нее входит инициатива о недопустимости смены режимов антиконституционным путем, отметил Лавров.

Министр отметил, что Запад, несмотря на его сопротивление, не может остановить установление многополярности. Запад и Великобритания пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, подчеркнул Лавров.