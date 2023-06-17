Власть 17 июня 2023, 20:30 Запад обманул Африку в зерновой сделке — Путин Президент Путин: продовольствие по зерновой сделке не идет в Африку РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин указал на обман со стороны Запада, который пытается убедить в том, что продовольствие в рамках зерновой сделки не идет в нуждающиеся страны Африки. Его процитировал ТАСС.

«Эти неоколониальные власти европейские, а по сути — американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки», — сказал он.

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В качестве аргумента Путин поделился статистическими данными. По состоянию на 15 июня 2023 года из украинских портов при содействии России и Турции вывезли 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции.

«В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тысяч тонн. Это всего 3,1%», — указал глава государства.

По словам Путина, Запад привык врать всему миру «на протяжении столетий» и продолжает это делать до сих пор. Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, которые нуждаются в продовольствии, резюмировал он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что зерновую сделку реализовали только в части вывоза украинского зерна.