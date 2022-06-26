Запад изначально не был заинтересован в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В эфире белорусского телеканала СТВ Матвиенко отметила, что в силах Запада было усадить украинского лидера Владимира Зеленского за стол переговоров.

«Если бы Запад захотел, он усадил бы Украину за стол переговоров и заставил бы их достичь мирных соглашений. Но у них были совершенно другие цели, другие задачи, и сегодня это уже всем очевидно», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также отметила, что российская сторона готова провести переговоры с Украиной, но при условии, что обсуждение вопросов не будет декларированным. Она напомнила, что РФ не уходила от переговоров и начала обсуждать ситуацию с украинской делегацией.

В Швейцарии считают, что Евросоюз должен договориться с Россией о мире и поставках газа — вместо того, чтобы совершать действия, которые грозят эскалацией ситуации вокруг Украины.