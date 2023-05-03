Власть 03 мая 2023, 01:01 Запад не учел мощь России, когда захотел ее уничтожить — Патрушев Секретарь СБ РФ Патрушев: Запад захотел построить однополярный мир и уничтожить Россию РИА «Новости»

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Запад не отказался от планов создания однополярного мира, для чего требуется уничтожить Россию. Однако англосаксы не учли ее мощь и волю народа к независимости, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что после окончания Второй мировой войны Советский Союз сыграл ключевую роль в создании Организации Объединенных Наций. С распадом СССР Запад возомнил, что у них «появился шанс создать однополярный мир», заявил Патрушев и добавил, что от этих планов англосаксы не отказались до сих пор. Чтобы добиться однополярного мира, необходимо уничтожить Россию или превратить ее в третьесортное управляемое извне государство.

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«Однако их желания не учитывают мощь нашего государства и волю российского народа к независимости», — подчеркнул Патрушев.

В попытках добиться доминирования, Запад стремится переписать итоги войны, а также лишить Россию статуса страны-победительницы и постоянного членства в Совете Безопасности ООН.