Власть 21 февраля 2023, 04:04 Запад не сможет убедить глобальный Юг в «российской угрозе» — Пушков Пушков заявил, что Западу в Мюнхене не удалось убедить мир в «угрозе» со стороны России РИА «Новости»

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Российский сенатор Алексей Пушков высказался о статье газеты The Financial Times, в которой говорится, что заявления западных политиков о кризисе на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности не повлияли на их коллег из стран глобального Юга. Политик согласился с доводами британских журналистов в своем Telegram-канале.

«Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она — его ценный партнер», — подчеркнул Пушков.

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Он добавил, что Россия никогда не угрожала западным странам. Это признавали лидеры Финляндии и Венгрии. Однако именно Запад выбрал русофобскую политику, поскольку не захотел предоставить Москве гарантии безопасности.

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Военно-политический блок НАТО в начале девяностых начал расширение в Европе. В феврале 1994 года к программе Североатлантического альянса «Партнерство во имя мира» присоединилась Украина. Это произошло при первом президенте страны Леониде Кравчуке.

Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, с 2021 года западные страны передали Киеву свыше 1100 комплексов ПВО, 1510 боевых машин пехоты и 440 танков.