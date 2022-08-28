Запад пытается действовать наперекор историческим процессам, и это может затормозить формирование многополярного мира, но не остановить его. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения. Интервью опубликовано на официальном сайте министерства.

«К сожалению, наши западные партнеры, которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия на облучке присоседилась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел рассказал, с каким трудностями сталкивается Движение неприсоединения, последовательно отстаивая принципы Устава ООН. В первую очередь, это внешнее давление. Запад заставляет всех «ложиться» на антироссийский курс, действовать вопреки здравому смыслу и национальным интересам. Сложность также заключается в том, что США навязывают всем разделение на «демократию» и остальных, отметил Лавров.