Власть 30 июня 2023, 12:08 Запад не смог подтвердить обвинения России в военных преступлениях на Украине — Лавров Глава МИД Лавров: Запад не предоставил доказательств преступлений России на Украине РИА «Новости»

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Запад выдвигает голословные обвинения в отношении России на тему военных преступлений на Украине. Западные политики не смогли подтвердить свои слова. Такое заявление сделал глава МИД РФ РФ Сергей Лавров во время онлайн-брифинга, написал ТАСС.

«Мы хотим, чтобы все было по-честному, чтобы все дискуссии опирались на факты, а факты, на основе которых Россию обвиняют, нам не представлены, — сказал он.

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По его словам, сейчас есть мало фактов по теме военных преступлений или по нарушению международного гуманитарного права, которые западные страны могли бы предъявить России. Он попросил Запад впредь обосновывать свои заявления и приводить конкретные доказательства. Пока этого практически не происходит, заключил министр.

Также Лавров заявил, что Россия будет требовать расширения Совбеза ООН за счет включения туда представителей из стран Латинской Америки, Азии и Африки.