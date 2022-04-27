Страны Запада, которые планировали санкции против России, думали, что они вызовут в стране коллапс. Однако этого не произошло, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В эфире телеканала ТВЦ он отметил, что «мы выстояли и спокойно работаем», несмотря на непростую ситуацию.

«Те, кто планировал и реализует санкции против нашей страны, Москвы, надеялись, что мы просто этого не выдержим, и курс обвалится валют, и предприятия остановятся, и полки магазинов будут пустые, и вообще наступит полный коллапс <…> Оказалось, к большому сожалению тех, кто планировал эти санкции, все не так. Мы выстояли и нормально спокойно работаем», — сказал мэр Москвы.

Из-за антироссийских санкций и нехватки газа в мире выросла зависимость от угля. В некоторых странах, таких как США, Германия и Италия, вновь начинают работать закрытые ранее угольные электростанции. А Китай не только открывает старые шахты, но и планирует строить новые.

Между тем сжигание угля наносит непоправимый вред экологии. Но Европе, видимо, важнее санкционное давление на Россию, а не климатические проблемы, которые она с таким рвением грозилась решить.