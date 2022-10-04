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Запад не скрывал действий по разрушению «Северных потоков» — генпрокурор России

Генпрокурор Краснов: Запад не скрывал действий по разрушению «Северных потоков»

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Страны Запада даже не попытались скрыть свои действия, направленные на разрушение «Северных потоков», заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. В ходе беседы с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком он отметил, что западные политики все чаще придерживаются практики двойных стандартов.

Краснов отметил, что в мире разрушается архитектура международной безопасности. Позицию Запада о действии в отношении «Северных потоков» генпрокурор назвал вершиной агрессии и цинизма.

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«Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь — полная шизофрения, причем массовая», — рассказал Игорь Краснов.

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Ранее в территориальных водах Дании и Швеции обнаружили пробоины в нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России есть доказательства участия Запада в организации подрывов инфраструктуры.

Генпрокуратура РФ

Газопровод Северный поток — 2

Запад

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