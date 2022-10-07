Запад не приструнил своего вассала Зеленского после слов о «превентивном ударе» — Песков | 360°

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Запад не приструнил своего вассала Зеленского после слов о «превентивном ударе» — Песков

Пресс-секретарь Песков: Западу в голову не пришло приструнить своего вассала Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Запад не приструнил своего «вассала» Зеленского после его слов о превентивном ударе по РФ. Это очень опасное с точки зрения симптоматики заявление, отметил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что были лишь «робкие попытки» осудить тон Зеленского

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«Но к нашему сожалению, скажем так, никому в голову не пришло приструнить своего вассала», — заявил Песков.

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Пресс-секретарь российского президента призвал лидеров других государств не проходить мимо, потому что заявление Зеленского очень опасные с точки зрения симптоматики.

«Фактически глава Украины призывает страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране», — отметил Песков.

Зеленский сделал свое «ядерное заявление», выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. Он сказал, что НАТО должен нанести «превентивный удар» по России, не дожидаясь ядерных ударов со стороны Москвы.

Ядерное оружие

Владимир Зеленский

Дмитрий Песков

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