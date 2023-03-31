Власть 31 марта 2023, 13:18 Запад не позволит выполнить мирный план Китая по Украине — Песков Представитель Кремля Песков: выполнить мирный план КНР не дадут западные кураторы Украины РИА «Новости»

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Некоторые пункты представленного Китаем плана по урегулированию ситуации на Украине реализовать сейчас невозможно из-за позиции киевского режима. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

Находящиеся в полной зависимости от западных кураторов украинские власти, подчеркнул официальный представитель Кремля, не могут ослушаться и продолжают по их приказу вести боевые действия.

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«Есть определенные положения, которые, скажем так, нереализуемы в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров. А эти командиры, как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы конфликт продолжался», — заявил Песков, комментируя реализацию мирного плана Китая.

Министерство иностранных Китая представило план по урегулированию ситуации на Украине в конце февраля. В документ вошли 12 пунктов, в которых указывали необходимость уважения независимости и территориальной целостности всех стран, а также возвращение России и Украины к переговорам.

Президент России Владимир Путин во время визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что предложенный мирный план может стать основой для мирного урегулирования. Но для этого готовность должны проявить страны Запада и Украина.