Власть 06 июня 2023, 18:57 Запад назвали причастным к диверсии на Каховской ГЭС Депутат Слуцкий заявил о причастности западных стран к теракту на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Поставляющие оружие украинским боевикам страны Запада стали непосредственными участниками теракта на Каховской гидроэлектростанции. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что атаку на объект гражданской инфраструктуры, которым является гидроузел, можно назвать только терроризмом.

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«Запад причастен, потому что если бы не было постоянных со второй половины марта прошлого года поставок летального оружия, то просто нечем было бы бомбить Каховскую ГЭС», — заявил Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что противники России не остановятся даже перед самыми бесчеловечными действиями.

Он напомнил, что депутаты неоднократно указывали своим коллегам из зарубежных парламентов о чудовищности того, что происходит. Но все попытки вразумить руководство Украины остались безуспешными.

Плотина Каховской гидроэлектростанции получила серьезные повреждения в результате обстрела со стороны украинских сил в ночь на вторник, 6 июня. В результате вода затопила несколько населенных пунктов Херсонской области, откуда начали эвакуировать жителей.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские власти перебросили с Херсонского направления большие силы и военную технику, чтобы совершить очередную безуспешную попытку контрнаступления. Для того, чтобы облегчить защиту территории, они решили ее затопить, несмотря на серьезные и долговременные последствия.