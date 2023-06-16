16 июня 2023, 21:53
Запад на нынешнем историческом этапе потерял Россию — Лавров
Глава МИД Лавров: Запад видел в России только территорию для освоения
Запад не был готов к равноправному взаимодействию и поэтому на данном историческом этапе «потерял Россию». Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Глава МИД уточнил, что у него нет иллюзий по поводу того, что в ближайшее время отношения России и Запада наладятся.
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«Запад не был готов к равноправному взаимодействию. Запад видел в нас исключительно территорию, которую нужно осваивать, использовать. В общем-то, в каком-то смысле, по-колониальному. Жить за счет других», — подчеркнул Лавров.
Ранее Лавров высказался о судьбе зерновой сделки. Министр отметил, что если к 17 июля она не заработает, то Россия откажется ее продевать. До сих пор «стамбульское соглашение» исполнялось только в части вывоза зерна их украинских портов, российская сельхозпродукция и удобрения остаются заблокированными санкциями.
Сергей Лавров
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