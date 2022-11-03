Запад испугался расследования по биологической деятельности США на Украине | 360°

Власть 03 ноября 2022, 03:50 Запад испугался расследования по биологической деятельности США на Украине Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Запад боится расследования по биолабораториям США Pixabay

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Западные страны не хотят расследования работы биологических лабораторий США на территории Украины, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привело РИА «Новости».

По словам российского дипломата, были проведены два раунда консультаций по проекту резолюции. Однако западные государства выступили против расследования, объясняя свое решение якобы имеющей место российской пропагандой.

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«Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование», — подчеркнул Полянский.

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По его мнению, Запад пытается навязать миру свою систему ценностей и в одностороннем порядке принимать все важные решения.

Резолюцию поддержали только Россия и Китая, а США, Франция и Великобритания ее блокировали. Остальные страны воздержались от голосования. Китайский дипломат Гэн Шуан счел расследование о деятельности США на Украине просто необходимым.