Запад игнорирует преступления киевского режима, заявил Небензя

Запад попустительски относится к преступлениям киевских властей, которые те совершили с 2014 года. На это указал на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу обеспечения ответственности за преступления во время конфликтов постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Его слова процитировали Вести.Ru.

«Ни Международному уголовному суду, ни Западу нет дела до многочисленных преступлений киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого переворота в 2014 году», — заявил постпред.

Он напомнил, что так и не были найдены и наказаны «неизвестные снайперы», расстреливающие протестующих на майдане. Не потребовали привлечь к ответственности виновных в сожжении заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе. Также умалчивается количество мирных жителей Донбасса, убитых украинскими боевиками за восемь лет бомбардировок и обстрелов, подчеркнул Небензя.

«Дошло до того, что исповедующих нацистскую, человеконенавистническую идеологию преступников из батальона „Азов“* коллективный Запад записал в „герои“ не только Украины, но и свои собственные. Свастики и прочая нацистская атрибутика, не только на форме, но и на телах этих расписных персонажей не смущает самопровозглашенных светочей демократических ценностей», — заявил Небензя.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.