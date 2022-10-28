Власть 28 октября 2022, 10:33 Запад дискредитировал институт мировых финрезервов, используя доллар как оружие — Мишустин Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Запад использует доллар как оружие РИА "Новости"

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Запад подрывает доверие к институту международных финансовых резервов, используя доллар как оружие. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе, сообщил ТАСС.

«Тем более что, используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов», — отметил Мишустин.

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Он призвал к ускоренному переходу на нацвалюты и отказу от доллара во взаимной торговле.

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Премьер-министр напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что переход на расчеты в нацвалютах и отказ от доллара исключит злоупотребления в глобальной финансовой инфраструктуре.

Ранее Путин назвал использование доллара в качестве оружия ошибкой США. Он напомнил, что, выразив отказ от «золотого стандарта» в пользу резервных валют, мир перешел на Бреттон-Вудскую систему.

Он выступил за создание новых финансовых платформ. По прению главы государства, полностью отказаться от доллара мир пока не готов.