Зампред Совфеда заметил лукавство в словах премьера Польши о СП-2

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что заметил лукавство в словах премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о ситуации с «Северным потоком — 2».

Как считает польский политик, деньги Евросоюза, потраченные на этот газопровод, будут выделены на разработки российских вооружений. Помимо прочего, Варшава придерживается мнения, что проект якобы позволит Москве отделить Украину от поставок газа в Европу.

Джабаров отметил, что польская сторона вовсе не переживает за Украину, пишет ИА НСН.

«Польский товарищ лукавит, это видно. Он переживает не за Украину, а за то, что транзит пройдет мимо Украины и, соответственно, Польши. Это прямая потеря денег за транспортировку газа», — пояснил он.

Высказывания о «финансировании оружия» сенатор назвал «придумками». Эксперт подчеркнул, что у России множество других источников для получения необходимых средств.