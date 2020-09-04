Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Запад изменить политику относительно «Северного потока — 2».

Дипломат заявил, что необходимо комплексно подойти к этому вопросу и «принять меры, которые максимально повысят цену для России за ее действия». Джабаров посчитал предложение Кулебы бессмысленным, пишет сайт RT.

«То есть при этом оставить газопровод, который идет через Украину, на котором она зарабатывает очень хорошие деньги, но ни в коем случае не допустить «Северный поток — 2». В чем разница, какой газ будет идти? Один и тот же газ будет идти по разным трубам, но здесь Украине это выгодно, и они не брезгуют российским газом, — заметил политик.

По словам сенатора, Украина слишком сильно «активизировалась» в последнее время. Он подчеркнул, что страна хочет благодаря «сдерживанию» РФ получить дивиденды. Специалист заключил, что наша страна сама решит, какую стратегию ей выбрать.