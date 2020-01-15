Зампред правительства прокомментировал предложения Путина о повышении благополучия граждан
15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил меры для повышения уровня жизни граждан. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев дал свой комментарий к посланию корреспонденту РИА ФАН.
Глава государства предложил поднять сумму материнского капитала на 150 тысяч рублей и ежемесячно выплачивать деньги малоимущим семьям на детей от трех до семи лет.
«Важное, сильное решение. Это существенно поднимет уровень социальной политики», — выразил свое мнение Гордеев.
На вопрос, достаточно ли для этого у регионов ресурсов, парламентарий пояснил, что основная нагрузка придется на федеральный бюджет и поводов для беспокойства нет.