Зампред правительства прокомментировал предложения Путина о повышении благополучия граждан

Глава государства предложил поднять сумму материнского капитала на 150 тысяч рублей и ежемесячно выплачивать деньги малоимущим семьям на детей от трех до семи лет.

«Важное, сильное решение. Это существенно поднимет уровень социальной политики», — выразил свое мнение Гордеев.

На вопрос, достаточно ли для этого у регионов ресурсов, парламентарий пояснил, что основная нагрузка придется на федеральный бюджет и поводов для беспокойства нет.